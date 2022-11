Juros: taxas têm volatilidade e ganham força em sintonia com dólar e PEC no radar

Luciana Xavier (via Agência Estado)

A manhã desta quarta-feira, 23, é de volatilidade nos juros futuros, que começaram a sessão em queda em linha com o dólar, mas passaram a subir quase 20 pontos conforme a moeda americana inverteu a direção em meio às perdas de mais de 2% do petróleo. Além disso, o mercado segue preocupado com o risco fiscal, em um ambiente de indefinição sobre como ficará a PEC da Transição. Às 9h36 desta quarta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 13,59%, de 13,46% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 avançava para 13,87%, de 13,69%, e o para janeiro de 2024 ia para 14,49%, de 14,38% no ajuste da véspera.