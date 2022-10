Juros: taxas têm viés de baixa com dólar, IPCA menor no Focus e deflação do IGP-M

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros curtos e médios rondam a estabilidade na manhã desta segunda-feira, 10, mas o viés é de baixa, em sintonia com o dólar, num dia de agenda fraca e sem mercado dos Treasuries nos Estados Unidos por causa do Dia de Colombo. Já os longos estavam estáveis.

De positivo, registra-se o Boletim Focus com redução da projeção para IPCA de 2024 de 3,50% para 3,47%, e deflação do IGP-M de 1,01% na primeira prévia de outubro, uma queda mais intensa do que a registrada no primeiro decêndio de setembro (-0,80%).

Às 9h17 desta segunda, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 11,36%, de 11,35% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 recuava para máxima de 11,54%, de 11,56%, e o para janeiro de 2024 recuava para 12,74%, de 12,76% no ajuste de sexta-feira.