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ECONOMIA

Juros: taxas longas caem com rali eleitoral e curta fica estável após IPCA forte

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
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Os juros futuros médios e longos recuam nesta sexta-feira, 9, ampliando a desinclinação da curva e dando continuidade ao rali eleitoral após as últimas pesquisas de intenção de voto - Datafolha e AtlasIntel/Bloomberg - mostrando o senador Flávio Bolsonaro (PL) na liderança. Já os curtos operam estáveis, com viés de alta, após o IPCA de setembro subir 0,82%, ficando perto do teto das estimativas (0,83%).

Às 9h10 desta sexta, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,443%, de 13,441% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 recuava para 12,230%, de 12,315%, e o para janeiro de 2031 caía para 12,315%, de 12,447% no ajuste de quinta (8).

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JUROS mercado
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