Juros: taxas longas caem com dólar antes de CPI dos EUA; demais têm viés de baixa

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros curtos operam perto da estabilidade na manhã desta quinta-feira, 12, com viés de baixa, após a pesquisa de serviços do IBGE mais fraca. Os demais vencimentos recuam, em linha com o dólar, com investidores à espera do índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos de dezembro (10h30) e do primeiro pacote de medidas econômicas a ser anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (14h30).

O volume de serviços prestados ficou estável em novembro ante outubro, na série com ajuste sazonal, pior que a mediana positiva de 0,2% do Projeções Broadcast. Na quarta-feira, 11, os dados do varejo também mostraram fraqueza da atividade.

Às 9h25 desta quinta-feira, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 recuava para 12,26%, de 12,31% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 caía para 12,52%, de 12,55%, e o para janeiro de 2024 marcava 13,53%, de 13,54% no ajuste de quarta.