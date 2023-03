Juros: taxas futuras têm viés de baixa com dólar e agenda dos EUA fica no radar

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros abriram estáveis nesta quarta-feira, 8, logo depois, os curtos e médios adotaram viés de baixa, junto com o dólar, enquanto os longos subiam 2 pontos-base, num dia de agenda fraca e com liquidez com tendência a seguir reduzida.

As atenções ficam mais na agenda dos EUA, com Powell depondo agora na Câmara (12h) e com divulgação dos relatórios de emprego do setor privado ADP em fevereiro (10h15) e Jolts de janeiro (12h), além do Livro Bege (16h).

Às 9h25 desta quarta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 12,99%, de 12,98% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 estava em 12,58%, de 12,62%,e o para janeiro de 2024 recuava para 13,16%, de 13,20% no ajuste de terça-feira, 7.