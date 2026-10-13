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ECONOMIA

Juros sobem com dólar com pesquisas eleitorais no radar

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Na esteira do dólar, os juros futuros médios e longos sobem na manhã desta terça-feira, 13, com os mercados locais mostrando mais cautela que os internacionais em meio à cena eleitoral. Pesquisa PoderData/AYA mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com 51% das intenções de votos válidos no segundo turno da eleição presidencial e o presidente Lula(PT) com 49%, tecnicamente empatados, mas a diferença caiu de 6 para 2 pontos porcentuais. Já pesquisa BTG/Nexus mostra Flávio Bolsonaro (PL) à frente com 48% das intenções de voto e o presidente Lula (PT), com 45%, em empate técnico.

Às 9h21, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,438%, de 13,436% no ajuste anterior.

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O DI para janeiro de 2029 subia para 12,330%, de 12,221% no ajuste de sexta-feira. O vencimento para janeiro de 2031 ia para 12,310%, de 12,231%.

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