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ECONOMIA

Juros sobem ante ajuste com guerra e ação dos EUA sobre PCC no radar

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 09:57:00 Editado em 29.05.2026, 10:07:10
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Os juros futuros sobem na manhã desta sexta-feira (29) ante o ajuste da véspera, mas operam ao redor da estabilidade em relação ao fechamento, apesar da queda do petróleo. Investidores olham a chance de acordo entre EUA-Irã, mas também repercutem o anúncio do governo americano de que irá colocar o PCC e o Comando Vermelho na categoria de organizações terroristas, além de olhar o PIB brasileiro do primeiro trimestre, que veio em linha com a mediana, com alta de 1,1%.

Segundo o economista-chefe da Bravonte, Eduardo Velho, o mercado está mais descolado do movimento do petróleo, analisando as chances de um acordo ser assinado, e olha os desdobramentos da medida de Trump em relação às organizações criminosas do Brasil.

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Às 9h33 desta sexta, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 14,110%, de 14,053% no ajuste e 14,100% no fechamento anterior. O DI para janeiro de 2029 estava em 13,890%, de 13,805% no ajuste e 13,885% no fechamento. O vencimento para janeiro de 2031 ia para 13,985%, de 13,895% no ajuste e 13,960% no fechamento de quinta (28).

Contato: luciana.xavier@estadao.com

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