Juros se ajustam em leve alta após quedas recentes e antes de ministros de Lula

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros médios e longos operam em leve alta na manhã desta quinta-feira, 22, em ajuste após duas sessões seguidas de queda diante do avanço e aprovação da PEC da Transição no Congresso, que foi promulgada no final da noite desta quarta-feira, 21. O dólar, por sua vez, ronda a estabilidade e os juros dos Treasuries de 10 anos estavam em baixa.

As atenções, agora, ficam no anúncio de mais nomes que irão compor o governo do presidente eleito e diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que deve ocorrer ainda nesta manhã.

Às 9h27 desta quinta-feira, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 13,15%, de 13,08% no ajuste de quarta. O DI para janeiro de 2025 subia para 13,28%, de 13,24%, e o para janeiro de 2024 ia para 13,78%, de 13,77%. O dólar à vista subia 0,04%, a R$ 5,2052.