Juros rondam estabilidade, com viés de baixa em meio a dólar fraco e Focus

Os juros futuros operam ao redor da estabilidade na manhã desta segunda-feira, mas o dólar em queda ante o real ajuda no viés de baixa, após as taxas terem tido forte alta na sexta-feira. Os investidores estão em compasso de espera pela ata do Comitê de Política Monetária (Copom), na terça-feira, e IPCA de janeiro, na quarta-feira, além de outros indicadores que saem nesta semana.

Também é positivo hoje o relatório Focus ter mostrado acomodação das expectativas do mercado para a inflação no ano que vem, que é o foco do Banco Central agora, após o comunicado do Copom ter indicado redução no ritmo de alta da Selic a partir de março.

Às 9h40, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro para janeiro de 2027 recuava para 11,20%, de 11,24% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 caía para 11,05%, de 11,08%, e o para janeiro de 2023 cedia para 11,96%, de 11,98% no ajuste de sexta-feira.