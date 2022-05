Juros rondam ajustes; reunião do BC com mercado fica no radar antes de IPCA-15

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros começaram a manhã desta segunda-feira, 23, com viés de baixa, em sintonia com o dólar, mas depois adotaram viés de alta, em meio ao avanço dos juros dos Treasuries e do petróleo, embora as oscilações sigam perto dos ajustes de sexta-feira.

As atenções nesta segunda, véspera da divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consimidor Amplo - 15 (IPCA-15) de maio, estarão na reunião trimestral de economistas com o Banco Central, que ocorre pela manhã e à tarde com economistas do Rio de Janeiro.

Participam do encontro os seguintes diretores do BC: Fernanda Guardado (Assuntos Internacionais), Diogo Guillen (Política Econômica) e Bruno Serra (Política Monetária).

Às 9h40, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 11,86%, e 11,85% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 marcava 12,11%, de 12,08% no ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2024 exibia 12,82%, de 12,79%, e o para janeiro de 2023 era negociado a 13,280%, de 12,274% no ajuste anterior.