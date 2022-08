Juros recuam na esteira do dólar antes de Campos Neto e leilão do Tesouro

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros recuam na manhã desta terça-feira, acompanhando o movimento do dólar, à espera da palestra do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto (10h50), e do leilão de NTN-B e LFT (11 horas). No radar estão ainda o IPCA-15 de agosto, que sai na quarta-feira, e o Simpósio de Jackson Hole, na quinta e sexta-feira.

Às 9h30, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para 11,77%, de 11,83% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 batia mínima de 12,02%, de 12,08%, e o para janeiro de 2024 recuava para mínima de 13,09%, de 13,15%. Já o vencimento para janeiro de 2023 cedia para mínima de 13,720%, de 13,731%.