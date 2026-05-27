Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Juros recuam com exterior após IPCA-15 acima do previsto

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 09:42:00 Editado em 27.05.2026, 09:48:28
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os juros futuros abriram esta quarta-feira (27) perto da estabilidade e passaram a acentuar queda junto com o petróleo e rendimentos dos Treasuries. O mercado também faz a leitura do IPCA-15, que subiu 0,62% em maio, ficando acima da mediana das estimativas, de aumento de 0,56%. Em 12 meses, a alta foi de 4,64%, também acima da mediana das projeções, de 4,59%.

Às 9h22, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,020%, de 14,055% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 tinha mínima de 13,720%, de 13,798%, enquanto o vencimento para janeiro de 2031 recuava para 13,820%, de 13,907% no ajuste de terça-feira, 26.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
JUROS mercado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV