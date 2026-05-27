Juros recuam com exterior após IPCA-15 acima do previsto

Os juros futuros abriram esta quarta-feira (27) perto da estabilidade e passaram a acentuar queda junto com o petróleo e rendimentos dos Treasuries. O mercado também faz a leitura do IPCA-15, que subiu 0,62% em maio, ficando acima da mediana das estimativas, de aumento de 0,56%. Em 12 meses, a alta foi de 4,64%, também acima da mediana das projeções, de 4,59%.

Às 9h22, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,020%, de 14,055% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 tinha mínima de 13,720%, de 13,798%, enquanto o vencimento para janeiro de 2031 recuava para 13,820%, de 13,907% no ajuste de terça-feira, 26.