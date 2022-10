Juros operam estáveis após deflação do IGP-10 e antes de leilão do Tesouro

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros começaram a sessão desta terça-feira, 18, com viés de baixa, mas logo ficaram estáveis em relação ao ajuste de ontem num dia de agenda fraca e em meio ao recuo do dólar e dos juros dos Treasuries. A deflação do IGP-10 de outubro fica em segundo plano e o mercado aguarda pelo leilão de NTN-B e LFT do Tesouro (11h00), além de discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Às 9h12, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava na máxima de 11,48%, mesma taxa do ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 operava estável a 11,63% e o para janeiro de 2024 batia mínima de 12,83%, também estável.