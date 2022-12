Juros operam com viés de alta, em sintonia com dólar e com ministros no radar

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Após subirem na segunda-feira, 26, os juros futuros abriram estáveis nesta terça-feira, 27, e o viés era de alta pouco depois das 9h, em linha com o avanço do dólar ante o real num dia de agenda esvaziada. O mercado fica em compasso de espera por novos nomes de ministros do futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que devem ser anunciados na quarta-feira (28). Às 9h10 desta terça, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 12,92%, de 12,91% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 operava estável a 12,95%, e o para janeiro de 2024 exibia taxa de 13,59%, de 13,57% no ajuste da véspera. O dólar à vista tinha alta de 0,37%, a R$ 5,2284.