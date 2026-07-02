Juros médios e longos desaceleram após payroll mais fraco

Os juros futuros médios e longos desaceleraram a leve alta após o relatório de emprego dos Estados Unidos mostrar criação de emprego aquém do esperado em junho e revisões para baixo em meses anteriores. Às 9h33 desta quinta-feira, 2, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para 13,995%, de 14,025% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 recuava para 14,210%, de 14,260%, e o para janeiro de 2031 cedia para 14,330%, de 14,349% no ajuste de quarta-feira, dia 1º.