Juros médios de hipotecas de longo prazo nos EUA sobem para 6,94%

As taxas de juros médias de hipotecas de longo prazo nos Estados Unidos subiram nesta semana a 6,94%, em antecipação a uma nova alta do juro básico pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), cujo Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) se reúne no início do próximo mês.

O comprador de hipotecas Freddie Mac informou nesta quinta-feira, 20, que a média da principal taxa de juros de 30 anos subiu de 6,92%, na semana passada, para 6,94% nesta semana. Em 2021, na mesma época, o juro era de 3,09%.

As taxas fixas médias de hipotecas de 15 anos também saltaram de 6,09% para 6,23% na última semana, aumentando mais de 6% pela primeira vez desde a crise do mercado imobiliário no país em 2008. Há um ano, a taxa de 15 anos era de 2,33%.

A Associação Nacional de Corretores de Imóveis informou que as vendas de casas nos EUA anteriormente ocupadas caíram pelo 8º mês consecutivo em setembro, com as taxas de hipoteca e os preços dos imóveis elevados e a oferta limitada de propriedades.