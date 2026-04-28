Juros: IPCA-15 abaixo do esperado não segura alta das taxas futuras
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Os juros futuros sobem em toda curva diante do avanço do petróleo e rendimentos dos Treasuries, e após o IPCA-15 vir abaixo do piso das estimativas em abril, mas do índice mostrar acelerações relevantes em meio às pressões sobre os preços da escalada do petróleo.
O IPCA-15 acelerou para 0,89% em abril, de 0,44% em março, abaixo do piso (0,90%) da estimativa do Projeções Broadcast. A média dos núcleos acelerou a 0,47%, após 0,35% em março, segundo o BV, e a difusão do índice atingiu 67,03% em abril, após 63,22% em março
Às 9h17 desta terça-feira, 28, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 14,200%, de 14,133% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 avançava para 13,680%, de 13,575%, e o para janeiro de 2031 subia para 13,680%, de 13,594% no ajuste de segunda (27).