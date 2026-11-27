Juros futuros têm queda de quase 100 pontos-base após 'sim' de Trabuco
Escrito por Paula Dias (via Agência Estado)
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As taxas de juros dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) operavam em forte queda nos primeiros minutos de negociação nesta sexta-feira, 27, como reflexo da oficialização do nome de Luiz Carlos Trabuco para comandar o Ministério da Fazenda no governo Lula 4.
Quase todos os contratos de DI chegaram a ter a negociação temporariamente suspensa por terem atingido o limite máximo de oscilação.
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A queda é mais acentuada nos vértices longos da curva, onde a diferença entre o ajuste de ontem e as mínimas de hoje chegaram a até 97 pontos-base (DI para janeiro de 2031).
Com a queda expressiva de hoje, o mercado futuro volta aos patamares que vinham sendo negociados antes do primeiro turno das eleições presidenciais.