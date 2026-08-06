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Juros futuros sobem em toda a curva com exterior e ajustes pós-Copom

Escrito por Paula Dias (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As taxas de juros negociadas no mercado futuro oscilam em alta em toda a curva nesta quinta-feira (6) pós decisão de política monetária. O corte de 25 pontos-base na taxa Selic promovido na véspera pelo Banco Central já era amplamente esperado, mas o mercado analisa o espaço para novos cortes este ano. Em um tom considerado levemente mais "hawkish", o BC teria deixado a porta aberta para um novo corte na reunião de setembro, a depender de novos dados. O mercado se divide nas apostas.

O exterior também contribui para o aumento do prêmio de risco na curva, na parte mais longa. O cenário é de indefinição quanto às negociações entre Estados Unidos e Irã, o que mantém o petróleo em alta firme, bem como os juros dos Treasuries. Além disso, há forte expectativa quanto aos dados do relatório de empregos nos Estados Unidos, o "payroll", que será divulgado na sexta, dia 7, e sobre a conduta do presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh.

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Às 9h58 desta quinta, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 tinha taxa de 13,775%, ante 13,755% do ajuste de quarta-feira (5). O DI para janeiro de 2031 projetava 14,280%, contra 14,193% do ajuste anterior.

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