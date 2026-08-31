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ECONOMIA

Juros futuros rondam ajustes, mas longos têm viés de baixa com quadro eleitoral

Escrito por Caroline Aragaki (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os juros futuros operavam perto dos ajustes da sexta-feira nas primeiras horas de negociação desta segunda-feira, 26. No entanto, o vértice longo - mais relacionado ao cenário fiscal - registra viés de baixa.

Para o estrategista-chefe da Sincra, Gustavo Cruz, o movimento parece estar relacionado à política, com o candidato Augusto Cury (Avante) crescendo na pesquisa Atlas/Bloomberg e BTG/Nexus, o que, "de forma surpreendente faz uma parte do mercado se perguntar se existe espaço para uma terceira via".

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Ele também cita que o mercado de previsões da Polymarket mostra probabilidade maior de 40% de vitória do candidato do PL, Flávio Bolsonaro. Pesquisa Atlas/Bloomberg também mostrou que a vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva num provável segundo turno contra Flávio caiu 1,8 ponto porcentual.

Às 10h20, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,615%, de 13,616% do ajuste de sexta-feira.

Para janeiro de 2029, a taxa era de 14,154%, de 14,153%, e para janeiro de 2031 cedia de 14,481% para 14,445%.

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Os juros dos Treasuries longos em alta e a o ganho de 3% do petróleo, com tensões elevadas entre EUA e Irã, são fatores que pressionam as taxas de DI para cima.

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