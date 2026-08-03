Juros futuros recuam em toda a curva, com foco no exterior e no Copo

As taxas de juros negociadas no mercado futuro recuam em toda a extensão da curva nesta segunda-feira, 3, com ênfase na ponta longa. O recuo mais forte nos vencimentos longos mostra a retirada de prêmios de risco motivada pela redução da tensão no Oriente Médio, com expectativa de entendimento entre Estados Unidos e Irã, que faz com que os preços do petróleo recuem mais de 5% nos futuros de Londres e Nova York.

Por aqui, um corte de 0,25 ponto porcentual na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), na quarta-feira, 5, já está amplamente precificado, o que limita oscilações na ponta curta da curva.

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Às 9h16 desta segunda-feira, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2027 tinha taxa de 13,780%, na máxima, ante 13,795% do ajuste anterior. O DI para janeiro de 2028 projetava 13,82%, contra 13,86%. Nos vencimentos longos, o DI para janeiro de 2031 tinha taxa de 14,28%, contra 14,38%.