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Juros futuros oscilam entre a estabilidade e o viés de baixa

Escrito por Paula Dias (via Agência Estado)
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As taxas de juros negociadas no mercado futuro oscilam perto da estabilidade na primeira hora de negócios desta terça-feira, 18, com porcentuais apontando ligeira baixa em relação aos ajustes da véspera, principalmente nos vencimentos intermediários. Com a agenda doméstica escassa, os contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) têm como referência o dólar, os preços do petróleo e os juros dos Treasuries.

Apesar do ambiente de instabilidade, esses ativos apresentam oscilações contidas nesta manhã. O noticiário em torno das negociações entre Estados Unidos e Irã para a reabertura do Estreito de Ormuz, no entanto, pode alterar o quadro, que é de volatilidade.

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O mercado também repercute o resultado abaixo do esperado do IBC-Br de junho, que mostrou uma economia menos aquecida, "autorizando" mais um corte na taxa Selic.

Às 9h15 desta terça, o DI para liquidação em janeiro de 2027 tinha taxa de 13,755%, na mínima da sessão, contra 13,769% do ajuste de segunda (17). O DI para janeiro de 2029 projetava 14,31%, também na mínima, ante 14,35%. E a taxa do DI para janeiro de 2031 estava em 14,61%, contra 14,62% do ajuste anterior.

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