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ECONOMIA

Juros futuros médios e longos sobem acompanhando exterior e de olho em fiscal

Escrito por Caroline Aragaki (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os juros intermediários renovaram máxima intradia e firmaram alta por volta das 10h30 desta sexta-feira, 28, com a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2029 a 14,12%, de 14,066% do ajuste da véspera, e a para janeiro de 2030 a 14,32%, de 14,26%. O DI para janeiro de 2031 também subia, a 14,4%, de 14,36%.

O movimento espelha a alta vista nos rendimentos dos Treasuries antes de discurso do presidente do Fed, Kevin Warsh, às 11h. Também reflete a atenção do investidor local com o quadro fiscal.

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Para a CEO da Magno Investimentos, Olívia Flôres de Brás, "a discussão fiscal ganhou ontem uma contribuição peculiar depois de Lula afirmar que uma dívida pública próxima de 80% do PIB não seria elevada em comparação a economias como Estados Unidos, Japão e Itália".

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