O diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, disse nesta segunda-feira, 23, que a efetividade da política de juros foi a principal lição sobre a condução da política monetária. "Os juros funcionam. Eles funcionaram e continuam funcionando. Portanto, a política monetária, que era impotente há 18 meses, agora é bastante potente", afirmou, durante evento organizado pela Bloomberg Línea.

Nilton acrescentou que o nível dos juros também é importante para determinar a dinâmica ideal da política monetária. "O nível importa, não apenas o gradiente. Isso ficou claro na reunião de junho deste ano. Não é só o gradiente: o nível de aperto também importa. Outra questão é que o tempo de aperto também importa", salientou.

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Na avaliação de Nilton, esse movimento permitiu que algumas empresas alongassem o prazo de suas dívidas e reduzissem o custo de financiamento em relação à Selic, o que acabou retardando a transmissão do aperto monetário para esse grupo de tomadores.

Ele explicou que, ao longo de 2025, a taxa Selic ficou 400 pontos-base acima do que o mercado projetava um ano antes, segundo o boletim Focus. Com isso, parte da economia obtida pelas empresas com a redução dos spreads foi consumida pelo aumento dos juros, e esse processo continua ocorrendo.

"É como se, para esse grupo específico, a política monetária só começasse a fazer efeito agora, mais tarde, como se houvesse um atraso na transmissão", afirmou. "Isso demonstra a importância do tempo de permanência dos juros em patamares elevados, especialmente quando existe esse tipo de estruturação, que acaba reduzindo os spreads de crédito nesses movimentos", acrescentou o diretor do BC.

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Guarda alta

O diretor de Política Monetária do Banco Central defendeu a importância de a autoridade monetária manter a "guarda alta" no cenário atual, marcado por diferentes choques simultâneos, como os efeitos da guerra entre os Estados Unidos e o Irã nos preços do petróleo e o El Niño.

"Estamos em um ciclo com incerteza elevada. O ser conservador significa que temos que estar com a guarda alta, é indiscutível... você tem que estar com a guarda bem alta", disse ele.

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Nilton ponderou, contudo, que o fato de ser conservador não significa que o Banco Central não pode reagir.

O diretor do BC afirmou ainda que houve um movimento de 'greed and fear' nos mercados durante as eleições no País. No entanto, a autoridade monetária não reage a movimentos abruptos do mercado. "Tem todo um contexto onde o Banco Central precisa avaliar o que está acontecendo, e por isso até que o Banco Central manteve as taxas da última vez em um patamar restritivo."

Choques

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Nilton David alertou para o risco de os atuais choques econômicos que o mundo enfrenta, como os impactos da guerra com o Irã nos preços do petróleo e do El Niño, não serem temporários. "Os choques são bastante recentes. Por ora, não tem nenhum indicador que nem que eles sejam passageiros, nem que eles sejam persistentes", disse.

Por outro lado, apontou, há motivos para achar que sim, tem potencial de os choques serem persistentes pelos custos. "E há motivos também de preocupação extraordinária pelos choques por serem vários acontecendo ao mesmo tempo", acrescentou.

Quanto à postura do BC, o diretor afirmou que a autoridade monetária não se emociona com o dado. "É sempre um conjunto, é uma construção de dados."

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Nilton também destacou que, apesar do arrefecimento da atividade, o hiato do produto ainda está positivo. "Ou seja, a gente ainda está acima do potencial", disse. E, novamente, defendeu a necessidade de o BC permanecer com a "guarda alta".

Lembrou ainda que a meta da autoridade monetária não é a atividade, mas sim a meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). "Ou seja, esse é o nosso comando legal", reforçou.

Por fim, disse que o BC segue monitorando os choques e a magnitude deles, mas, ao mesmo tempo, as expectativas de inflação, que têm subido nas últimas semanas, como tem mostrado o boletim Focus.