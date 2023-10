Juros estão em níveis que, se mantidos, ajudarão a levar inflação à meta, diz presidente do BCE

Presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde disse considerar que as taxas de juros da zona do euro estão em níveis que, se mantidos pelo tempo necessário, vão colaborar para levar a inflação à meta em tempo hábil. A dirigente afirmou que o comitê continuará guiado por dados, durante a coletiva de imprensa que sucedeu a divulgação da decisão do BCE, que deixou suas principais taxas de juros inalteradas em reunião nesta quinta-feira, 26, após elevá-las dez vezes seguidas em um processo de aperto monetário que teve início em julho do ano passado.

continua após publicidade

Lagarde disse que a inflação deverá desacelerar ainda mais, conforme os preços de energia e alimentos arrefecem após a alta acentuada observada em 2022. Esses dois setores continuam oferecendo riscos altistas apara a inflação, segundo ela. A autoridade falou que as tensões geopolíticas deixaram os preços de energia mais imprevisíveis.

Falando sobre as condições econômicas na região, Lagarde comentou que a economia local continua fraca, deve continuar assim pelo resto do ano. Entretanto, ela apontou que o crescimento deve fortalecer nos próximos anos.

continua após publicidade

Ela afirmou que os riscos para o crescimento continuam baixistas. A dirigente alertou, porém, que o avanço do Produto Interno Bruto (PIB) pode ser maior que o esperado, caso o mercado de trabalho e os salários deixem as pessoas mais confiantes, ou se a economia global expandir mais que previsto.

Lagarde disse também que os apertos monetários anteriores continuam sendo transmitidos para as condições financeiras, e que há mais por vir.