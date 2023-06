Juros do cartão de crédito: 'É um problema difícil de resolver', diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, lembrou nesta segunda-feira, 12, que o Banco Central está estudando junto com o setor financeiro uma solução para os altos juros do rotativo do cartão de crédito.

"Os cartões puxam spread muito para cima e aumentou porque a inadimplência subiu, chegando a 52%", afirmou, em evento promovido pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV). "É um problema difícil de resolver", admitiu.

Como mostrou o Broadcast(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o governo e o setor financeiro discutem uma série de alternativas para equacionar os altos juros do crédito rotativo, e uma delas envolve o fim da modalidade na prática.

Outras ideias incluem desestimular o parcelamento sem juros, seja por meio de tarifas mais altas aos comerciantes, seja com preços diferentes em vendas no cartão para pagamentos à vista ou parcelados.