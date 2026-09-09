Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Juros: DIs sobem após forte queda na véspera, com petróleo e rendimento dos Treasuries em alta

Escrito por Fernanda Bompan (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os juros futuros operam em alta em toda a curva na manhã desta quarta-feira, 9, em movimento de ajuste após a forte queda das taxas dos DIs na véspera. O cenário externo pesa sobre os negócios, com o petróleo Brent acima de US$ 100 por barril e os rendimentos dos Treasuries em alta, em meio à escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã. No mercado doméstico, o chamado trade eleitoral, que impulsionou a queda dos juros ontem, limita uma pressão mais intensa sobre as taxas.

Na quarta, 8, os DIs longos recuaram mais de 20 pontos-base, com os vértices a partir de 2029 passando a operar abaixo de 14%, embalados por novas pesquisas eleitorais que reforçaram a percepção de uma disputa mais competitiva e de possibilidade de alternância de poder em 2027.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Nesta manhã, o ambiente externo passou a atuar na direção contrária. O Brent para novembro superou US$ 100 por barril e sobe quase 3%, após novos ataques entre Estados Unidos e Irã. O WTI para outubro avançava mais de 2%, superando US$ 95 por barril. A escalada do conflito aumenta as preocupações com os efeitos dos preços de energia sobre a inflação global e, consequentemente, sobre a condução da política monetária. Os Treasuries acompanham o movimento.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã condenou nesta quarta-feira os ataques dos Estados Unidos contra petroleiros iranianos e afirmou que as ações de Teerã contra instalações militares americanas na Jordânia e embarcações dos EUA foram realizadas em legítima defesa. Já o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom, na sigla em inglês) negou que a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) tenha atingido dois destróieres da Marinha americana no Oriente Médio e afirmou que todas as tentativas de ataque iranianas fracassaram.

No mercado doméstico, a agenda de indicadores é mais fraca, com destaque para o Índice de Commodities - Brasil (IC-Br) do Banco Central referente a agosto. A Fundação Getulio Vargas divulgou nesta manhã que o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou nas sete capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de setembro. O índice subiu para 0,51%, ante -0,37% no encerramento de agosto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No fiscal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou duas medidas provisórias que abrem créditos extraordinários de R$ 6,605 bilhões para subvenções à produção e importação de combustíveis, sendo R$ 5,607 bilhões destinados especificamente à medida relacionada ao diesel, e de R$ 375 milhões para operações do Pronaf.

Às 9h10, a taxa do DI para janeiro de 2028 estava em 13,570%, de 13,521% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 estava em 13,585%, de 13,571%, enquanto o para janeiro de 2029 oscilava a 13,775%, de 13,725%. O DI para janeiro de 2030 subia para 13,915%, de 13,839%, e o para janeiro de 2031 estava em 13,985%, de 13,902%.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
JUROS mercado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV