Juros: DIs ficam estáveis após queda da produção industrial e alta de yield de Treasuries

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros operam perto da estabilidade na manhã desta sexta-feira, 2, em meio ao avanço dos rendimentos dos Treasuries, dólar fraco e após o recuo de 0,6% da produção industrial em abril, abaixo da mediana das estimativas da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava queda de 0,3%. Às 9h12, a taxa do contrato interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 marcava 13,195%, de 13,192% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 exibia taxa de 11,44%, de 11,45%, e o para janeiro de 2027 exibia taxa de 10,86%, de 10,87% no ajuste de quinta-feira, dia 1º. O vencimento para janeiro de 2029 estava em 11,20%, de 11,21% na véspera.