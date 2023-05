Juros: DIs fecham sessão em queda, com sinal de 'pausa' na alta de juros pelo Fed

Cícero Cotrim (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) fecharam em baixa ao longo da curva nesta quarta-feira, 3, após o Federal Reserve (Fed) aumentar os juros em 0,25 ponto porcentual e sinalizar uma pausa no aperto em junho, em um comunicado lido como dovish pelo mercado de renda fixa. A decisão e a entrevista coletiva do presidente do Fed, Jerome Powell, ampliaram as quedas dos Treasuries e do dólar, que puxaram os juros locais.

continua após publicidade .

Na comparação com o ajuste de terça-feira, 2, as taxas dos contratos de DI caíram na ponta curta e média - a exemplo de janeiro de 2024 (13,254% para 13,230%), 2025 (11,981% para 11,860%) - e, mais acentuadamente, na longa, com recuos para janeiro de 2027 (11,789% para 11,600%) e 2029 (12,107% para 11,920%). Também hoje, os rendimentos dos Treasuries operaram em baixa e o dólar cedeu 1,09% em relação ao real, a R$ 4,9919.

Os DIs chegaram a tocar as mínimas ao longo da curva em meados da tarde, após a divulgação do comunicado do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) do Fed - lida como dovish por analistas devido à retirada do trecho em que o colegiado afirmava antecipar aumentos adicionais dos juros. A entrevista coletiva de Powell aparou o otimismo, mas não apagou a avaliação de que o ciclo de aperto monetário deve ter chegado a uma pausa.

continua após publicidade .

Durante a coletiva, o presidente do Fed disse que a instituição não tomou hoje uma decisão sobre uma eventual pausa do processo e poderá subir mais os juros, se necessário. Powell ainda disse que, com a visão de desaceleração gradual da inflação, um corte dos juros "não é adequado", mas reconheceu que os Estados Unidos podem estar perto ou já no fim do ciclo de aperto, algo que será avaliado na próxima reunião.

"O Fed e Powell acabaram sendo lidos como dovish na margem e, por isso, a gente está vendo esse fechamento, com o dólar abaixo de R$ 5,0 e os juros reagindo bem", diz a estrategista-chefe da MAG Investimentos, Patrícia Pereira. "A comunicação acabou sugerindo que uma pausa é provável na reunião de junho."

A ferramenta de monitoramento do CME Group mostra 89,29% de chance de manutenção dos juros americanos na faixa de 5% a 5,25% na próxima decisão do Fed, em 14 de junho, contra uma probabilidade de 10,71% de uma alta de 25 pontos-base. Conforme os dados da empresa, a chance de corte se torna majoritária em setembro (76,72%), quando a maior parte das apostas (49,6%) indica baixa de 25 pontos-base dos juros.

continua após publicidade .

Com a decisão do Fed, os analistas consultados veem pouco impacto do cenário doméstico sobre o comportamento dos DIs. O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central divulgará a sua decisão sobre a Selic hoje, a partir de 18h30, mas a manutenção da taxa básica de juros do Brasil em 13,75% ao ano pela sexta reunião consecutiva é a expectativa unânime dos economistas do mercado financeiro.

"A queda da curva de juros hoje está atrelada ao movimento lá fora, não a uma expectativa em relação ao Copom, porque existe muita incerteza com relação ao que o Copom vai sinalizar", resume o estrategista-chefe do Banco Mizuho no Brasil, Luciano Rostagno.