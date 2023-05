Juros: DI tem viés de alta com dólar após dado de serviços mais forte e mira em arcabouço

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros operam em leve alta na manhã desta terça-feira, 16, em sintonia com o dólar e após o volume de serviços prestados mostrar alta de 0,9% em março ante fevereiro. No mês anterior, o resultado do indicador foi revisto de +1,1% para +0,7%. O resultado de março superou a mediana das estimativas (+0,4%) e ficou mais perto do teto (+1,1%). O mercado também acompanha a tramitação do arcabouço fiscal na Câmara. O relator do arcabouço, divulgado pelo deputado Claudio Cajado (PP-BA), confirmou pela manhã que a votação de urgência será na quarta-feira (17) e que a votação do mérito, na quarta que vem, dia 24.

Às 9h15 desta terça, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 marcava 13,320%, de 13,303% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 estava em 11,70%, de 11,66%, e o para janeiro de 2027 era negociado a 11,19%, de 11,15%. O vencimento para janeiro de 2029 subia 11,48%, de 11,44% no ajuste anterior. O dólar à vista tinha alta de 0,25%, a R$ 4,9006.