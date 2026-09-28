Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Juros: DI sobe com temor de inflação por petróleo e eleições ficam no radar

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os juros futuros têm leve alta em toda a curva na manhã desta segunda-feira, 28, acompanhando o dólar e o petróleo, que trazem temores com a inflação, além do avanço dos rendimentos dos Treasuries, diante de apostas de mais altas de juros pelo Federal Reserve. No radar estão as pesquisas eleitorais e também repercute o fim das bets, anunciado na sexta-feira, dia 25.

Às 9h10 desta segunda-feira, a taxa de depósito interfinaceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para máxima de 13,570%, de 13,548% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 avançava para 13,875%, de 13,814%, e o para janeiro de 2031 subia para 13,990%, de 13,934% no ajuste de sexta-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
JUROS mercado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV