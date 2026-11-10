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ECONOMIA

Juros: DI médio tem viés de baixa e demais ficam estáveis após ata e com exterior

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os juros curtos e longos operam estáveis na manhã desta terça-feira, 10, enquanto os intermediários têm viés de baixa, em meio ao dólar em alta e petróleo em queda. Além disso, o mercado repercute a ata do Copom, divulgada mais cedo, que reforçou a necessidade de a Selic, atualmente em 13,75%, seguir restritiva por mais tempo.

Às 9h11, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava mínima de 13,653%, de 13,660% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 cedia para 14,550%, de 14,590%, e a taxa para janeiro de 2031 estava em 14,885%, de 14,872% no ajuste de segunda-feira, dia 9.

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