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Juros: DI médio tem viés de alta e demais ficam estáveis antes de CPI dos EUA

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em 14.07.2026, 09:28:00 Editado em 14.07.2026, 09:36:52
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Os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta terça-feira, 14, com viés de alta nos médios, em meio a sinais mistos de outros ativos. Os rendimentos dos Treasuries também operam perto da estabilidade, o dólar cai ante o real e o petróleo avança mais de 3% com o acirramento do conflito entre Estados Unidos e Irã. O mercado aguarda pelo índice de preços ao consumidor (CPI) americano, que sai às 9h30.

Às 9h05 desta terça, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,945%, de 13,947% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 estava em 14,230%, de 14,195%, e o para janeiro de 2031 marcava 14,375%, de 14,363% no ajuste de segunda-feira (13).

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