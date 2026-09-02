Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Juros: DI longo recua com exterior antes de pesquisa eleitoral e curto fica estável

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os juros futuros começam esta quarta-feira (2) em baixa a partir do miolo da curva, enquanto as taxas curtas operam estáveis, com viés de queda, após a produção industrial de julho ter vindo abaixo da mediana das estimativas. O dólar também ronda a estabilidade, enquanto petróleo e rendimentos dos Treasuries recuam. No radar está a pesquisa eleitoral Quaest, que sai nesta manhã.

Às 9h18, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 tinha mínima de 13,575%, de 13,586% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 recuava para 14,030%, de 14,114%, e o para janeiro de 2031 cedia para 14,325%, de 14,403% no ajuste de terça-feira, dia 1º.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
JUROS mercado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV