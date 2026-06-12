Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Juros: DI curto tem viés de alta após IPCA e demais ficam estáveis

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em 12.06.2026, 09:58:00 Editado em 12.06.2026, 10:05:15
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os juros futuros abriram esta sexta-feira, 12, em forte queda, mas foram ganhando força em seguida. Os vértices curtos têm leve alta em meio à leitura do IPCA de maio, que subiu 0,58%, acima da mediana das projeções (0,55%). O resultado em 12 meses foi de 4,72% até maio, também superando a mediana estimada, de 4,68%.

Os demais ficam estáveis, apesar da queda do petróleo, diante da chance de um acordo de paz entre Estados Unidos e Irã, mas com os retornos dos Treasuries em terreno positivo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Às 9h10 desta sexta, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 14,360%, de 14,331% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 ia para 14,545%, de 14,559%, e o para janeiro de 2031 marcava 14,445%, de 14,462% no ajuste de quinta-feira, dia 11.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
JUROS mercado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV