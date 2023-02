Juros despencam, após Fed subir juros em 25 pb e Powell citar desinflação nos EUA

Laís Adriana (via Agência Estado)

Os juros dos Treasuries despencaram, após operarem mistos durante a maior parte desta quarta, 1º, em sessão volátil. Os retornos dos títulos entraram em queda em meio ao discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, após o banco central americano divulgar desaceleração do ritmo de aperto monetário a partir de um aumento de juros em 25 pontos-base.

No fim da tarde em Nova York, o juro da T-note de 2 anos recuava a 4,100%, o da T-note de 10 anos tinha baixa de 3,402% e do do T-bond caía a 3,552%.

O Federal Reserve elevou hoje sua taxa de juros básicos em 25 pontos-base, para a faixa de 4,50% a 4,75%. Segundo o presidente do Fed, Jerome Powell, a inflação continua alta e os dirigentes estão comprometidos em trazer o índice para a meta de 2%, explicando que a redução no ritmo será utilizada como método para avaliar melhor dados da economia americana. Powell afirmou ainda que os dirigentes não estão discutindo uma eventual pausa no aumento de juros em curso nos Estados Unidos e que, caso as projeções se confirmem, não deve ocorrer corte nas taxas nesse ano.

Contudo, o banqueiro central ponderou que, pela primeira vez, é possível dizer que o processo desinflacionário começou. Para o BMO, os investidores verão o evento de hoje através de lentes coloridas, e qualquer comentário de Powell que não esteja explicitamente contrariando a narrativa do mercado será visto como um endosso tácito da suposição de que o tão esperado pivô está próximo.

O analista Edward Moya, da Oanda, comenta que o rali do mercado aconteceu após Powell dizer que o processo desinflacionário já começou. "Alguns podem interpretar esta decisão como dovish, pois o Fed poderia ter entregue um aumento de meio ponto hoje e enfatizado que ainda estão longe de levar a inflação de volta à meta", explica.