TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Juros: curva perde inclinação com melhora externa

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em 18.05.2026, 09:41:00 Editado em 18.05.2026, 09:47:55
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os juros futuros recuam na manhã desta segunda-feira, 18, influenciados pelas quedas do dólar, petróleo e yield da T-Note de 10 anos, após os EUA suspenderem sanções petrolíferas ao Irã. Nos curtos, o movimento é mais tímido, mesmo com o IBC-Br mostrando queda de 0,67% em março, bem mais que a mediana das projeções, de -0,30%.

Além disso, o IGP-10 desacelerou fortemente, com alta 0,89% em maio, após avanço de 2,94% em abril, abaixo da mediana estimada de 1,11%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Às 9h08, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,215%, de 14,227% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 caía para 14,085%, de 14,160%, e o para janeiro de 2031 marcava 14,17%, de 14,25% no ajuste de sexta-feira.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
JUROS mercado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV