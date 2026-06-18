Juros curtos recuam e demais têm alta firme com Copom e dólar

Os juros futuros curtos têm viés de baixa, enquanto os demais têm alta firme, de perto de 20 pontos-base, em dia pós-Copom e com dólar se valorizando ante o real, que dá inclinação à curva. O comitê do Banco Central (BC) cortou a Selic em 25 pontos-base e não se comprometeu com o próximo passo, mas a reação do mercado mostra uma leitura "dovish".

O dólar está mais forte ante maioria das moedas após o tom mais duro do presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, na quarta-feira, 17.

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Às 9h27 desta quinta-feira (18), a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía a 14,260%, de 14,302% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 subia para 14,720%, de 14,594%, e o para janeiro de 2031 avançava para 14,660%, de 14,486% no ajuste anterior.