Da Redação

Juros: como a nova Taxa Selic impacta no bolso do brasileiro?

Taxa básica de juros, você certamente já ouviu sobre este assunto, seja em jornais, noticiários, sites e muito mais, mesmo que não tenha interesse no assunto. Isso acontece porque esta é uma taxa de juros que afeta diretamente todos os brasileiros. Pensando nisso, veja a seguir como este assunto influencia na sua vida e em quais setores a mesma oferece maior influência.

continua após publicidade .

A taxa Selic, é a taxa básica de juros que você tanto escuta falar na televisão. A mesma pode aumentar ou até mesmo cair, dentro de 45 dias. Toda vez que possui algum tipo de alteração e atualização da taxa Selic, aparece em noticiários, por influenciar diretamente na vida da sociedade brasileira.

Mas porque acontece a atualização, apenas a cada 45 dias? A atualização desta taxa, sai apenas após a reunião do Copom, ou seja, Comitê de Política Monetária do Banco Central.

continua após publicidade .

O que é taxa selic?

A taxa Selic, ou taxa básica de juros, é a principal influenciadora de todas as outras taxas de juros do Brasil. Esta influência acontece desde as taxas cobradas em empréstimos e financiamentos, até no retorno de aplicações financeiras.

O que significa Selic?

continua após publicidade .

Selic é uma sigla que significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. O mesmo é um programa virtual. Neste programa, todos os títulos do Tesouro Nacional, são vendidos e também comprados pelas instituições financeiras.

Qualquer pessoa tem acesso a este programa virtual, para negociar esses títulos? Não, além do Banco Central, apenas as instituições financeiras possuem acesso neste programa.

Desse modo, a taxa básica de juros está totalmente ligada aos juros destes títulos públicos que são negociados neste sistema.

continua após publicidade .

Mas quem decide o valor da taxa básica de juros?

Quem decide é o Copom, ou seja, aquelas pessoas que se reúnem a cada 45 dias para definir se a taxa se mantém estável, aumentou ou diminuiu. Sendo assim, é de total responsabilidade do Banco Central, decidir qual será a taxa que vai influenciar diretamente em diversos fatores que fazem parte da sociedade.

continua após publicidade .

Afinal, como funciona esta taxa?

Primeiramente, é necessário pensar nas necessidades básicas de qualquer governo. Sendo assim, o governo precisa de dinheiro para investir e consequentemente pagar as contas e obrigações.

Certamente você deve estar se perguntando, mas a principal fonte de renda do governo é por meio de arrecadação de impostos. Sim, isso realmente é verdade, mas a outra fonte de renda, é por meio de empréstimos. Ou seja, com os títulos do Tesouro Nacional.

continua após publicidade .

Mas o que são estes títulos que o governo oferece no Sistema Especial de Liquidação e Custódia? Estes títulos são certificados de dívidas, os mesmos são emitidos e vendidos pelo governo, por meio deste sistema virtual.

Sendo assim, as instituições que compram esses títulos, possuem o direito de, em uma data estabelecida, receber o valor de volta com juros. Mas saiba, que estes títulos são comprados apenas por grandes instituições financeiras.

Além disso, você deve saber que por lei, toda instituição financeira é obrigada a depositar uma parcela dos depósitos que foram recebidos pelo mesmo no dia, em uma determinada conta do Banco Central.

continua após publicidade .

Mas porque isso acontece? Esta é uma forma que o governo encontrou, para que consiga controlar a quantidade de dinheiro que se encontra em circulação e assim, evitar o aumento da inflação na economia do país.

Com a grande quantidade de operações que são realizadas pelas instituições financeiras todos os dias, é comum chegar no final do dia e ter uma quantia menor ou maior, do que deveria ter de fato na conta do Bacen.

continua após publicidade .

Quando isso acontece, a instituição é obrigada a pegar uma parte de empréstimo com outras instituições, para que esteja dentro da lei estabelecida.

Porque a taxa Selic é importante para o Brasil?

A taxa básica de juros ou Selic, foi criada no ano de 1979, um momento em que a economia brasileira estava passando por um processo de hiperinflação. Então, o seu principal objetivo, sempre foi manter o controle da inflação no país.

continua após publicidade .

Sendo assim, qualquer mudança que o Banco Central definir em suas reuniões do Copom, sobre a taxa selic, é o que irá influenciar diretamente na queda ou alta da inflação.

Desse modo, quando o Banco Central busca baixar a Selic, o principal objetivo é fazer com que o consumo aumente e assim aqueça a economia, ou seja, aumentar a inflação, quando ela se encontra abaixo da meta estabelecida.

Já quando a ação do Bacen é aumentar a taxa, o objetivo é desacelerar o setor econômico do país, impedindo assim que a inflação fique alta.

continua após publicidade .

Então a taxa afeta o dinheiro e investimento da população?

Sim, a taxa Selic afeta diretamente o dinheiro e investimento da população brasileira, podendo afetar até mesmo os investidores estrangeiros.

continua após publicidade .

Desse modo, podemos dizer que quando a Selic aumenta, os preços ficam mais baixos ou até mesmo estáveis, enquanto os juros de crédito ficam mais altos.

Ainda, quando a taxa diminui, a inflação sobe e o crédito fica mais acessível, pois as instituições financeiras baixam os juros nestes momentos.

Quais investimentos sentem mais efeito da taxa Selic?

continua após publicidade .

A taxa Selic está totalmente ligada aos investimentos e diversos fatores da economia. Sendo assim, qualquer tipo de mudança na taxa básica de juros, pode alterar a rentabilidade de diversos produtos financeiros.

Os principais afetados, são:

● Investimentos de Renda Fixa;

● Caderneta de poupança;

● Títulos do Tesouro Direto.

A taxa Selic é importante e afeta toda a sociedade!

Sendo assim, é possível observar que a taxa Selic, ou taxa básica de juros é completamente essencial para a economia do país.

Além disso, afeta diretamente diversos setores da sociedade, seja nos preços, retorno de investimentos e até mesmo na taxa de juros de crédito.

Desse modo, é importante que você como cidadão saiba a importância desta taxa e também estar por dentro das reuniões que acontecem no Copom, para saber como anda a situação econômica do país informações, essa e outras atualizações sobre a economia você encontra no blog do Professor Lucas Silva.

Meta description: Você sabe o que é taxa básica de juros? Pois bem, saiba que esta taxa afeta diversos setores econômicos da sociedade brasileira. Sendo assim, saiba maiores informações.