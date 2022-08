Juros caem junto com dólar e yields dos Treasuries, com Campos Neto no radar

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Após uma correção de alta ontem, os juros futuros voltam a cair nesta sexta-feira de agenda mais fraca, em sintonia com o movimento do dólar à vista e dos juros dos Treasuries. No radar estão o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que palestra no evento "O Futuro da Regulamentação dos Criptoativos no Brasil", na capital federal, no período da manhã, e as expectativas de inflação para a economia americana em 12 meses pela Universidade de Michigan.

Às 9h25, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para 11,73%, de 11,78% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 cedia para 11,89%, de 11,94%, e o para janeiro de 2024 recuava para 12,90%, de 12,94% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2023 tinha máxima de 13,715%, de 13,721%. O dólar à vista recuava 0,22%, a R$ 5,1469. O yield da T-note de 10 anos recuava a 2,850%, de 2,891%.