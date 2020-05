Juros caem com tombo da indústria e Orçamento de Guerra em 1º turno

A aprovação, na segunda-feira, em primeiro turno do texto-base da PEC do Orçamento de Guerra na Câmara abriu espaço para queda dos juros futuros na manhã desta terça-feira, 5. E a baixa foi reforçada pelo tombo da indústria em março, divulgado nesta manhã pelo IBGE, segundo profissionais da área de renda fixa.

A atividade fraca reforça a perspectiva de queda da Selic neste primeiro dia de reunião do Comitê de Política Monetária (Copom).

Às 9h29, a taxa do DI para janeiro de 2022 caía a 3,54%, de 3,66% no ajuste de ontem; e a para janeiro de 2027, a 7,32% (7,50% ontem no ajuste).

A produção industrial caiu 9,1% em março ante fevereiro, na série com ajuste sazonal, divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A queda foi bem maior que a mediana das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, negativa em 3,34%. O intervalo todo apontava retração, de 10,20% a 1,80%.

Na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) deste mês, a taxa básica de juros deve atingir nova mínima histórica, conforme todas as 58 estimativas do mercado financeiro coletadas pelo Projeções Broadcast, com aposta majoritária (48) de queda de 0,50 ponto porcentual, de 3,75% para 3,25%. As outras 10 esperam redução de 0,75 ponto, para 3,00%. A decisão do Copom será anunciada nesta quarta-feira, 6, após as 18 horas.