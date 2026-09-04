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ECONOMIA

Juros adotam viés de alta após payroll, mas movimento é limitado

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os juros futuros adotaram viés de alta após o dado de emprego dos Estados Unidos, o payroll. O dado mostrou criação de empregos de 162 mil em agosto, bem acima da expectativa de analistas de mais 55 mil vagas.

Os rendimentos dos Treasuries passaram a subir em toda a curva, mas o juro da T-Bond de 30 anos já começa a perder força, e o dólar também se fortalece ante o real.

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O movimento, no entanto, é limitado pela percepção otimista do mercado em relação à corrida presidencial.

A última pesquisa Datafolha mostra acirramento na disputa presidencial, a exemplo de outros levantamentos recentes, o que gera a expectativa de alternância de poder e esperança de mais rigor fiscal.

Às 9h34, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,570%, de 13,567% no ajuste anterior.

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O DI para janeiro de 2029 marcava 13,890%, de 13,883%, e o para janeiro de 2031 estava em 14,135%, de 14,140% no ajuste de ontem.

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