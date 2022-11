Juros abrem em queda, mas adotam viés de alta conforme dólar fica estável

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros abriram em queda, mas depois adotaram viés de alta conforme o dólar desacelerou a queda ante o real em dia de disputa pela formação da Ptax do mês. O mercado ficará atento na divulgação dos relatórios dos grupos de trabalho da transição de governo e nomes da equipe econômica com a recriação dos Ministérios da Fazenda, do Planejamento e da Indústria e Comércio, que deve ser confirmada nesta quarta-feira, 30.

Às 9h46, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 12,90%, de 12,87% no ajuste de ontem.

O DI para janeiro de 2025 subia a 13,20%, de 13,16%, e o para janeiro de 2024, a 13,99%, de 13,96% no ajuste anterior. O dólar à vista caía 0,07, a R$ 5,2840.