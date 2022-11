Juros abrem em alta forte repercutindo gastos extrateto, mas arrefecem ritmo

Simone Cavalcanti (via Agência Estado)

A primeira sessão após a divulgação da minuta da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição começou tensa, com forte abertura da curva a termo. Minutos depois, o ritmo arrefeceu, mas mantendo a pressão de alta.

Segundo Luis Felipe Laudisio, operador da Warren Renascença, o texto apresentado (de cerca de R$ 200 bilhões) extrapola o montante que já vinha deixando os investidores receosos.

Além disso, diz, novas declarações polêmicas do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, devem catalisar o movimento.

Às 9h17, a taxa do contrato de DI para janeiro de 2024 era de 14,29% ante 14,08% no ajuste de ontem, a do DI para janeiro de 2025 era de 13,77% ante 13,37% e a do DI para 2027 estava em 13,45% ante 13,08% no ajuste anterior.