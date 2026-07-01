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ECONOMIA

Juro médio no crédito livre sobe a 49,5% em maio, de 49,4% em abril, revela BC

Escrito por Marianna Gualter e Cícero Cotrim (via Agência Estado)
Publicado em 01.07.2026, 10:10:00 Editado em 01.07.2026, 10:19:20
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A taxa média de juros no crédito livre aumentou de 49,4% em abril (dado revisado de 49,5%) para 49,5% em maio, informou o Banco Central (BC) nesta quarta-feira,1 . Em maio de 2025, a taxa era de 45,8%.

O juro médio do crédito livre para pessoas físicas caiu de 63,0% em abril para 62,8% em maio. A taxa média cobrada das empresas aumentou de 24,9% em abril (revisado, de 24,9%) para 25,2%.

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A taxa do cheque especial caiu de 140,9% em abril (revisado, de 141,1%) para 138,3% em maio. O juro médio do crédito pessoal sem consignação passou de 125,0% em abril para 120,4%. A taxa média do crédito especial consignado caiu de 28,2% para 28,0%.

O juro médio no crédito para aquisição de veículos passou de 26,6% para 26,3%.

A taxa média no crédito total, que inclui operações livres e direcionadas (com recursos da poupança e do BNDES), oscilou de 33,5% (revisado, de 33,8%) para 33,4%. Em maio de 2025, estava em 31,7%.

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O Indicador de Custo de Crédito (ICC) permaneceu em 24,3%. O índice mostra o volume de juros pagos, em reais, por consumidores e empresas no mês, considerando todo o estoque de operações, dividido pelo próprio estoque. Na prática, reflete a taxa de juros média efetivamente paga pelo brasileiro nas operações de crédito contratadas no passado e ainda em andamento.

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