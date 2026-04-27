Juro médio do rotativo do cartão de crédito cai para 428,3% ao ano em março, mostra BC

O juro médio total cobrado pelos bancos no rotativo do cartão de crédito caiu de 435,9% ao ano em fevereiro para 428,3% em março, informou o Banco Central nesta segunda-feira, 27. A taxa do parcelado caiu de 196,5% (revisado, de 200,2%) para 192,1%.

Considerando o juro total do cartão de crédito, que leva em conta operações do rotativo e do parcelado diminuiu de 95,8% (revisado, de 96,4%) para 93,2%.

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O Congresso definiu em lei que os juros do rotativo e do parcelado não poderiam ultrapassar 100% do principal da dívida. O teto para os juros e encargos da modalidade passou a valer em janeiro de 2024.

As taxas apresentadas pelo BC podem sugerir que os bancos estejam descumprindo a lei, mas o que acontece é apenas um registro estatístico.

Para chegar às taxas anuais, a autoridade monetária extrapola o juro cobrado ao mês pela instituição financeira para o ano. Essa taxa nem sempre é efetivada, já que os consumidores normalmente ficam "pendurados" no cartão por apenas dias ou semanas.

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O BC não pretende descontinuar essa série histórica, que serve como referência para mostrar a velocidade de aumento ou redução dos juros e também é um dos componentes para se chegar à taxa cobrada pelo sistema como um todo.