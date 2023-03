Juro alto sacrifica demasiadamente população de baixa renda, diz Marinho

Antonio Temóteo (via Agência Estado)

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou nesta quinta-feira, 9, que três fatores explicam uma geração menor de empregos em janeiro de 2023. No mês, foram criados 83.297 e, no mesmo período do ano passado, 167.269. Segundo ele, os juros altos praticados pelo Banco Central (BC) penalizam a economia e a geração de empregos.

Além disso, Marinho destacou que o nível de endividamento das famílias e o comprometimento de renda em alta, somado ao aumento de despesas fixas em janeiro, levam as empresas a reduzir as contratações diante da expectativa de queda do consumo.

Marinho também destacou que a crise das Lojas Americanas afeta as expectativas dos empresários, que deixam de contratar.

"Janeiro é tradicionalmente um mês forte. Em janeiro de 2023, temos uma política monetária ainda restritiva. O BC tem uma tarefa importante de monitorar o processo econômico para a retomada da economia. Os juros altos sacrificam demasiadamente a população de baixa renda do País", disse ele.