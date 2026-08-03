Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Julgamento que discute cobrança do Funrural no STF é adiado para próxima semana

Escrito por Lavínia Kaucz (via Agência Estado)
Publicado em 03.08.2026, 15:55:00 Editado em 03.08.2026, 16:08:53
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, anunciou no início da sessão plenária desta segunda-feira, 3, que o julgamento sobre a contribuição ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural) foi adiado a pedido do ministro Dias Toffoli e "provavelmente" será pautado para a próxima semana. O caso tem impacto estimado em R$ 20,9 bilhões para as contas públicas.

Já há maioria para validar a cobrança do Funrural sobre a receita bruta, mas resta uma pendência sobre a sub-rogação - regra que obriga o comprador, como frigoríficos e cooperativas, a reter e assumir a responsabilidade pelo tributo que incide sobre a receita dos produtores rurais (pessoas físicas).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A justificativa para a sub-rogação é facilitar a fiscalização do pagamento pela Receita Federal. Nesse ponto, o placar está empatado em cinco a cinco.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
FUNRURAL/COBRANÇA/STF/JULGAMENTO/ADIAMENTO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV