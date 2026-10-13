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ECONOMIA

JPMorgan tem lucro de US$ 15,3 bilhões no terceiro trimestre

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O JPMorgan Chase registrou lucro líquido de US$ 15,3 bilhões no terceiro trimestre de 2026, alta de 6% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 13. O lucro por ação diluído foi de US$ 5,57, ante US$ 5,07 um ano antes, mas ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 5,93 por ação.

A receita líquida somou US$ 50,17 bilhões no trimestre, alta de 8% na comparação anual, mas também veio abaixo da projeção de US$ 51,2 bilhões.

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As provisões para perdas com crédito totalizaram US$ 2,74 bilhões no trimestre, ante US$ 3,4 bilhões um ano antes.

Em comunicado, o CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, afirmou que o banco teve "mais um trimestre de resultados fortes", destacando o retorno sobre o capital tangível (ROTCE) de 21% e o desempenho das linhas de negócios.

Acrescentou ainda que o banco reduziu as recompras de ações no trimestre, em linha com sua estratégia de alocação de capital.

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JPMORGAN/BALANÇO/3º TRIMESTRE
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