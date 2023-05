JPMorgan superou oferta de outros três bancos menores pelo First Republic Bank

Dow Jones Newswires (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O JPMorgan Chase superou ofertas de pelo menos três credores menores para comprar o First Republic Bank, de acordo com fontes ouvidas pelo The Wall Street Journal. O banco - o maior dos Estados Unidos - seria o único com apetite para comprar todo o First Republic a um preço competitivo, incluindo as hipotecas que os outros interessados não queriam, elas disseram.

continua após publicidade .

Essa seria uma prioridade para a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC, na sigla em inglês), porque eliminaria a incerteza sobre qualquer ativo que pudessem ficar para trás.

A recente turbulência bancária está prestes a ajudar os maiores bancos a crescer ainda mais, reforçando seu domínio já pronunciado.

continua após publicidade .

As autoridades têm procurado impor novos limites às fusões bancárias para impedir que os grandes bancos fiquem ainda maiores, mas deixaram essas preocupações de lado com a venda da First Republic. Fonte: Dow Jones Newswires.